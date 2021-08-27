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  3. Siber saldırılar dur durak bilmiyor! Bu defa MNG Kargo'nun kullanıcı bilgileri çalındı!

Siber saldırılar dur durak bilmiyor! Bu defa MNG Kargo'nun kullanıcı bilgileri çalındı!

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi. Ünlü kargo şirketi bünyesi dahilindeki müşterilerin şifreleri ele geçirildi. Bununla birlikte bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığı duyuruldu.

Siber saldırılar dur durak bilmiyor! Bu defa MNG Kargo'nun kullanıcı bilgileri çalındı!

Ülkenin en bilindik kargo şirketlerinden MNG Kargo, bazı kurumsal müşterilerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin çalınması sonucun siber saldırıya uğradıklarını duyurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirimde bulunan şirket, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaralarının siber saldırı sonucu ele geçirildiğini açıkladı. 

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1 HAFTA SONRA ANLAŞILDI

Siber saldırı 15 Ağustosta başladı ancak, şirket bu sızıntıyı 1 hafta sonra fark etti. MNG kargo, bilgilerinin ele geçirilmesinden etkilenen kişi sayısının belirsiz olduğunu belirtirken, sistemden kaynaklı bir açık olmadığının da altını çizdi.

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"SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR AÇIK YOK"

MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı açıklamada, "ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığı düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

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