Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada “Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuya ilişkin internette arama yapıldı. Peki Siber vatan nedir? | Siber Vatan eğitiminin amacı nedir? | Erdoğan'dan siber vatan mesajı İşte ayrıntılar.

SİBER VATAN NEDİR?

Siber Vatan Projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın oluşturulmuştu. 2014'ten bu yana Proje Çerçevesinde çeşitli eğitim ve kapasite geliştirilme faaliyetleri yürütülmektedir. Siber Vatan projesi ile Türkiye'nin ulusal stratejilerine hizmet ederken aynı zamanda yetişmiş insan gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Bunun dışında proje kapsamında teknik eğitimlerin yanı sıra inovatif düşüncenin artırılması çalışmaları yürütülmektedir.

SİBER VATAN EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle Siber Güvenlik kapsamındaki teknik eğitimler, Girişimcilik Eğitimleri, Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri ve İnovasyon Eğitimi gibi inovatif fikirleri tetikleyen amaca yönelik özel eğitimlerle desteklenmektedir. Ayrıca siber güvenlik ve yazılım alanında yetkin firmaların bölgemizde yatırıma çekilmesi ve melek yatırımcı görüşmeleri de yapılmaktadır.

Bu sayede farklı düşüncesi olan yetenekli bireylerin hayallerini hayata geçirmeleri için uygun şartların oluşması sağlanmaktadır.

SİBER VATAN PROJESİNİN BÖLGE VE ÜLKE AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Geleceğin mesleklerine yönelik araştırmalar ve öngörüler yakın gelecekte bilişim sektöründeki en parlak mesleklerin başında Siber Güvenlik Uzmanlığının olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca gelişen yeni teknolojiler ile birlikte yeni nesil meslek grupları gelişmekte ve bu meslek grupları için nitelikli işgücü ihtiyacı doğmaktadır. Bu program bölgemizdeki yetişmiş insan gücünü ve bu işgücünü artıracak eğitmen sayısını artırarak dünya çapındaki Dijital Teknolojiler ve Siber Güvenlik Uzmanı ihtiyacının karşılanmasındaki en yüksek payın bölgemizden karşılanmasını hedeflemektedir.

SİBER VATAN PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu aşamada projeye Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde ikamet eden ya da öğrenim gören kişiler katılabilir. Gerçekleştirilecek her eğitim için bölge dışından başvurulara sınırlı sayıda kontenjan ayrılacaktır.

ERDOĞAN'DAN SİBER VATAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada "Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, 'Siber Vatan' açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Bu devrin adı dijital çağdır. Dijital çağın hammaddesi veridir. Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları 'dijital faşizm' olarak tanımladığımızda birileri bundan rahatsız olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber vatana hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız.

Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafında da içerik üretimi bulunuyor. Eğer biz kendi vatandaşlarımızdan başlayan siber dünyadaki her bireye hitap edecek, onları kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattını korumakta başarılı olamayız. Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir."