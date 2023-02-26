Sibusiso Maziko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibusiso Maziko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibusiso Maziko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibusiso Maziko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibusiso Maziko 25 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibusiso Maziko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sibusiso Maziko'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sibusiso Maziko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibusiso Maziko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sibusiso Maziko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibusiso Maziko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SuperSport Utd.

Sibusiso Maziko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibusiso Maziko şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.