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Sıcaklıklar hakimiyetini korusa da kuvvetli rüzgara dikkat! İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde hava sıcaklığı artış göstermeye devam ederken, kuzey ve iç kesimlerinde bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz ve bazı illerimizde ise yağmur etkili olması bekleniyor. İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu...

Sıcaklıklar hakimiyetini korusa da kuvvetli rüzgara dikkat! İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü yağış şeklinde geçmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinin hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Ülkenin Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Sıcaklıklar hakimiyetini korusa da kuvvetli rüzgara dikkat! İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar hakimiyetini korusa da kuvvetli rüzgara dikkat! İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Sıcaklıklar hakimiyetini korusa da kuvvetli rüzgara dikkat! İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Bolu dışında) yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Sıcaklıklar hakimiyetini korusa da kuvvetli rüzgara dikkat! İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 31°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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