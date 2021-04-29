Sıcaklıklar hakimiyetini korusa da kuvvetli rüzgara dikkat! İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu
Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde hava sıcaklığı artış göstermeye devam ederken, kuzey ve iç kesimlerinde bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz ve bazı illerimizde ise yağmur etkili olması bekleniyor. İşte 29 Nisan Perşembe hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü yağış şeklinde geçmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinin hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Ülkenin Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Bolu dışında) yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GİRESUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu