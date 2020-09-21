Şiddet ve işkence gören çocuklara Şanlıurfa Belediyesi sahip çıktı

Şanlıurfa'da eşinden şiddet gören anne ile çocuklarına, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ardından Büyükşehir Belediyesi de sahip çıktı. Şanlıurfa'da eşinden şiddet gören anne Narin Çakmak ile 4 çocuğuna Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evinde ziyaret edilerek psikolojik destek sağlanan anne Narin Çakmak ile 4 çocuğun kaldığı evde incelemelerde bulunarak eksiklikleri not aldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker ve beraberindeki psikolog ve sosyal hizmetler çalışanları, Başkan Beyazgül'ün aileye gönderdiği giyim yardımını da aileye ulaştırdı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan Ramazan Ç. karısı Narin Ç.'yi hortumla döverek 10 yıl boyunca şiddet uyguladı. Koca şiddetine dayanamayan kadın çocukları Cemrenur (2), Yakup Ensar (5), Nisanur ve Hiranur'u da yanına alarak babasının evine gitmek istedi. Çocukları annelerine vermeyen cani koca, 5 ay önce eşini evden kovdu. En küçük kızı Cemrenur'u yanına alan anne babasının evine gitmek zorunda kaldı.

NE OLMUŞTU?

Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. İki gün önce pencereden dışarı bakan çocukların yüzünde belirli bir şekilde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular durumdan şüphelenerek, anne Narin Ç.'ye haber verdi.

Eve giden anne, çocuklarının yüzündeki ve vücudundaki işkence izlerini gördü. Çocuklarını alıp babasının evine giden Narin Ç., polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Ramazan Ç.'yi gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde derin şiddet ve işkence izlerine rastlandı.