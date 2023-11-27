Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi

Ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava şartları eğitime ara verilmesine neden oldu. Zonguldak ve İskenderun'da şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi

Son dakika Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ZONGULDAK'TA EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi

İSKENDERUN'DA DA EĞİTİME FIRTINA ENGELİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay’da gün içerisinde etkisini hissettirdi.

İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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