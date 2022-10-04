Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok

Gazeteci Emre Özpeynirci, fiyatlarına zam gelen araç modellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok

Döviz kuru ve enflasyonda yaşanan artış nedeniyle otomobil fiyatları da artmaya başladı. Özellikle firmalar fiyat listelerini yeniden güncellemeye başladı. Özellikle çok tercih edilen araçlara gelen zamlar dikkat çekerken bu durumun araç piyasasındaki daralmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok

ZAM GELEN MODELLER

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre fiyatı zamlanan modeller şöyle:

-Toyota Corolla %4,
-Honda Civic, CR-V, HR-V, Jazz, Accord %3
-Honda City %1
-VW Caddy %2,5
-Kia Stonic %3,4-3,6
-Opel Mokka %2,3
-Dacia Sandero %0,6-0,7
-Dacia Duster %1,2

Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok

-Citroen C3 %0,4
-Citroen C4 %1,3-1,6
-Citroen Berlingo %1,4-1,7
-Hyundai Bayon %0,9
-Hyundai Kona %2,6
-Fiat Egea Sedan %0-2
-Fiat Egea Cross %0-1,9

Özpeynirci, Citroen, Hyundai ve Mitsubishi'nin de araç fiyatlarını güncelleyeceği ifade etti.

Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok

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