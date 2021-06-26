Sigara kullanımında gözlenen kansere bağlı ölüm riskinin kadın ve erkelerdeki oranı şaşırttı

Birçok hastalığı tetikleyen sigaranın zararları her ne kadar bilinse de sigara kullanımı oldukça yaygın. Yapılan araştırmaların sonucuna göre sigaranın kansere neden olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, sigaranın içinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunun da altını çizdi.

SİGARA KULANIMININ VÜCÜTTA GÖSTERDİĞİ REAKSİYONLAR

Melahat Bekir Külah, sigara dumanının solunum yolları üzerinde etki ettiğini, öksürük ve balgam şikayetlerinin arttığını, kalp damar tıkanıklığına, cilt sağlığı üzerinde birçok etkiye neden olduğunu ifade etti.

Sigara da bulunan 90'dan fazla kanserojen madde bulunuyor. Sigara kullanımının genç yaşta başladığının söyleyen Bekir Külah, sigara nedeniyle genç yaşta ölüm riskinin de arttığını vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, "Erkeklerde kansere bağlı ölümlerin yüzde 35'inin, kadınlarda ise yüzde 15'inin nedeni sigara" dedi.

SİGARA ÖLDÜRÜR

Genç yaşlarda sigara kullanımına başlayan kişilerin erken yaşlarda kalp krizi, kanser gibi nedenlerden yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Her gün insan ölümüne neden olan sigaranın kullanımı artıyor. Fiyat artışları da sigara tüketimini azaltmıyor. Külah, genç yaşta kullanıma başlanınca bağımlılık haline geldiğini ve kolay bırakılmadığını söyledi.