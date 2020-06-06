Sigara vermek istemeyen genci ekmek bıçağıyla ağır yaraladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Atatürk Kültür Merkezi önünde meydana gelen olayda, Serkan D., yanında bir arkadaşıyla birlikte, bankta bir arkadaşıyla birlikte oturan yabancı uyruklu Shaykh Omar’dan sigara istedi. Omar'ın sigara vermek istememesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan tartışma kısa bir süre sonra yeniden alevlendi.

Shaykh Omar yanındaki kendisi gibi yabancı uyruklu olan arkadaşıyla birlikte köprüden geçtiği sırada Serkan D., T.Ö., D.D. ve İ.K. ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışma sırasında Shaykh Omar’ı tekmeleyerek yere yıkan Serkan D. yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Suriyeli genci karnından yaraladı .

DURUMU AĞIR OLAN GENÇ ALANYA'YA SEVK EDİLDİ

Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir jandarma ekibi köprü üzerinde aracını durdurarak yaralanan Shaykh Omar’e ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Shaykh Omar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Shaykh Omar Alanya’ya sevk edildi.

''ÖMER'İ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR''

Olay sırasında Shaykh Omar’in yanında bulunan arkadaşı, 4 kişinin yanlarına geldiğini belirterek, “Bizden sigara istediler. Biz sigara vermedik. Bunun üzerine Ömer’i bıçaklayıp kaçtılar. Bende korktum polise haber vermeye gittim” dedi.

Olay yerinde bulunan ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunan görgü tanıklarından Muhittin Yılmaz, “Bunlar merdivenlerden tartışarak çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Hafif sakallı olan diğerini bıçakladı. Ondan sonra kaçtılar” dedi.

GAZETECİLERE HAKARET ETTİ

Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşların polise yardım etmesiyle, şüphelilerden İ.K., Cumhuriyet Meydanı’nın altındaki otoparkın yanında yakalanırken, Serkan D.'nin olayda kullandığı ekmek bıçağı da yakınlarda bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle bir binanın çatı katına çıkarak saklanan Serkan D.'de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği otosuna bindirilen Serkan D. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, çakallar neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST KALDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen D.D. ve T.Ö.’yi yakaladı. Manavgat Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Serkan D. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, D.D. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.