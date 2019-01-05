Sigaradaki özel tüketim vergi oranı artırıldı

Resmi gazete yayımlanan karara göre, sigaradaki Özel Tüketim Vergisi yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı ise sıfırlandı.Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı.



KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" kapsamına göre sigara vergilendirmesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıkarılırken, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı. Resmi Gazete'de karara ilişkin şöyle denildi:

Madde 1: Bu karar bazı mallara uygulanacak olan özel tüketim vergisi oran ve tutarların yeniden belirlenmesi amacıyla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2: 4760 sayılı Kanuna ekli 3 sayılı listesinin 5 cetvelinde bulunan bazı malların vergi oranları ise asgari maktu ve maktu vergi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.