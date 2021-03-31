Sigara içen vatandaşlar sürekli olarak zam haberleri ile karşılaşıyor. Sigara içen kişiler, "Sigaraya zam geldi mi?", "Sigara zammı yapıldı mı", "yeni sigara zammı" gibi soruların cevabına ulaşmak için araştırma yapıyor. Güncel sigara fiyatları merak edildi. Peki Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı yapıldı mı? | Yeni sigara zammı 2021 | 1 Nisan 2021 güncel sigara fiyatları İşte ayrıntılar...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara içen vatandaşlar, ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenleme yapılınca, Resmi Gazete’de yayınlanan bu karar sonrasında güncel sigara fiyatları ile ilgili bilgileri merak etti.

SİGARA ZAMMI YAPILDI MI?

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatları haricinde sigaralara zam geldiği öğrenildi.

YENİ SİGARA ZAMMI 2021 | 1 NİSAN 2021 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Kent Dark Blue: 15.00 TL

Kent Dark Blue Long: 15.00 TL

Kent Switch: 15.00 TL

Kent Blue: 16.00 TL

Kent Grey: 16.00 TL

Kent White: 16.00 TL

Rothmans: (tüm ürünler) 14.50 TL

Tekel 2000: (tüm ürünler) 14.50 TL

Tekel 2001: (tüm ürünler) 14.50 TL

Viceroy: (tüm ürünler) 15.00 TL

Pall Mall: (tüm ürünler) 15.00 TL

Samsun: (tüm ürünler) 15.00 TL

Maltepe: (tüm ürünler) 15.00 TL