Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sigaraya zam geleceği iddia edildi. Bu iddialar sonrası rafların boşaldığı ve kısıtlı satış yapılmaya başlandığı öğrenildi. Öte yandan sigara zammına ilişkin açıklama geldi. Peki Sigaraya zam mı geldi? | Sigara fiyatları ne oldu? 6 Aralık 2021 Pazartesi işte detaylar...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Son 1 hafta içinde bir sigara üreticisi firma sigaraya zam yapmış ve firmadan yapılan açıklamada sigara fiyatlarına 2 TL zam yapıldığı ifade edilmişti. .6 Aralık itibarıyla sigaraya zam geldi.

SİGARA FİYATLARI NE OLDU? 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

İşte güncel sigara fiyatları listesi:

PHILIP GRUBU

Philip Morris grubu sigara fiyatları şu şekilde:

MARLBORO EDGE 22,00 TL

MARLBORO EDGE Blue/Sky 22,00 TL

MARLBORO TOUCH Blue/Gray/White 23,00 TL

MARLBORO 24.00 TL

PARLIAMENT 24.50 TL,

PARLIAMENT MIDNOGHT BLUE 23,50 TL

MURATTI 22.00 TL

MURATTI BLUE 21.00 TL

LARK 21.00 TL

CHESTERFIELD 20.50 TL

L&M 20.50 TL

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 16 TL

Wnstn Dp Ble 16 TL

Wnstn: 17 TL

Cml Sl: 15,5 TL

Cml Rew: 16 TL

Cml: 16 TL

Mnte Crlo Sl: 15,5 TL

Mnte Crlo : 15,5 TL

LD: 15,5 TL

TURKTAB

Mdly: 12,5 lira

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 16 TL

Knt D.R.B: 16 TL

Knt: 17 TL

Knt Slms: 19 TL

Rthmns: 15.50 TL

Tkl 2000: 15.50 TL

Tkl 2001: 15,50 TL

Vcry: 16 TL

Pll Mll: 16 TL

Smsn: 16 TL

Mltpe: 16 TL