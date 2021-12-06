Sigaraya zam mı geldi? | Sigara fiyatları ne oldu 8 Aralık 2021 Çarşamba?
Sigaraya zam geleceği yönündeki iddialar sonrası açıklama geldi. Bu kapsamda Sigaraya zam mı geldi? | Sigara fiyatları ne oldu 8 Aralık 2021 Çarşamba? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sigaraya zam geleceği iddia edildi. Bu iddialar sonrası rafların boşaldığı ve kısıtlı satış yapılmaya başlandığı öğrenildi. Öte yandan sigara zammına ilişkin açıklama geldi. Peki Sigaraya zam mı geldi? | Sigara fiyatları ne oldu 8 Aralık 2021? işte detaylar...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA?
Son 1 hafta içinde bir sigara üreticisi firma sigaraya zam yapmış ve firmadan yapılan açıklamada sigara fiyatlarına 2 TL zam yapıldığı ifade edilmişti. .8 Aralık itibarıyla sigaraya zam geldi.
SİGARA FİYATLARI NE OLDU? 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA
İşte güncel sigara fiyatları listesi:
PHILIP GRUBU
Philip Morris grubu sigara fiyatları şu şekilde:
MARLBORO EDGE 22,00 TL
MARLBORO EDGE Blue/Sky 22,00 TL
MARLBORO TOUCH Blue/Gray/White 23,00 TL
MARLBORO 24.00 TL
PARLIAMENT 24.50 TL,
PARLIAMENT MIDNOGHT BLUE 23,50 TL
MURATTI 22.00 TL
MURATTI BLUE 21.00 TL
LARK 21.00 TL
CHESTERFIELD 20.50 TL
L&M 20.50 TL
JTI GRUBU
Wnstn Sl: 16 TL
Wnstn Dp Ble 16 TL
Wnstn: 17 TL
Cml Sl: 15,5 TL
Cml Rew: 16 TL
Cml: 16 TL
Mnte Crlo Sl: 15,5 TL
Mnte Crlo : 15,5 TL
LD: 15,5 TL
TURKTAB
Mdly: 12,5 lira
BAT GRUBU
Knt D.B-Swtch: 16 TL
Knt D.R.B: 16 TL
Knt: 17 TL
Knt Slms: 19 TL
Rthmns: 15.50 TL
Tkl 2000: 15.50 TL
Tkl 2001: 15,50 TL
Vcry: 16 TL
Pll Mll: 16 TL
Smsn: 16 TL
Mltpe: 16 TL