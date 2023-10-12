Sihamızı düşüren ABD F-16'sı İncirlik'ten mi kalktı? Milli Savunma Bakanlığı gerçeği açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil" cevabını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya, "Uçak Ürdün'den kalktı" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Romanya-Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunları kaydetti:

"Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. Ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak."

Bakanlık kaynaklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, bu yönde bir hazırlık olup olmadığı da soruldu. Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti.