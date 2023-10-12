Sihamızı düşüren ABD F-16'sı İncirlik'ten mi kalktı? Milli Savunma Bakanlığı gerçeği açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye ait F-16 savaş uçağının İncirlik'ten kalktığı iddiasının tamamıyla spekülasyon olduğunu belirterek, uçağın Ürdün'den kalktığını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Sihamızı düşüren ABD F-16'sı İncirlik'ten mi kalktı? Milli Savunma Bakanlığı gerçeği açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil" cevabını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya, "Uçak Ürdün'den kalktı" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Romanya-Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunları kaydetti:

"Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. Ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak."

Bakanlık kaynaklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, bu yönde bir hazırlık olup olmadığı da soruldu. Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Marmaris'e 15 bin turist sürprizi! Dev kruvaziyer gemisi rotasın İsrail yerine Türkiye’ye çevirdi
Marmaris'e 15 bin turist sürprizi! Dev kruvaziyer gemisi rotasın İsrail yerine Türkiye’ye çevirdi
Beyin kanaması geçiren yaşlı adamı hastaneye, ambulans helikopter yetiştirdi
Beyin kanaması geçiren yaşlı adamı hastaneye, ambulans helikopter yetiştirdi
Kavşakta akıl almaz kaza! Aracın içinde şoka giren hamile kadın hastaneye kaldırıldı
Kavşakta akıl almaz kaza! Aracın içinde şoka giren hamile kadın hastaneye kaldırıldı
Düğünde yeğenine 5 kurşun sıkarak öldüren şahıs hakim karşısında!
Düğünde yeğenine 5 kurşun sıkarak öldüren şahıs hakim karşısında!
Son Haberler
Meğer, Bjelica, Trabzonspor'u çalıştırırken başka bir takımla söz kestiği ortaya çıktı, İşte o takım
Meğer, Bjelica, Trabzonspor'u çalıştırırken başka bir takımla söz kestiği ortaya çıktı, İşte o takım
35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!
35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!
Mecliste "Filistin" oturumu! "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır"
Mecliste "Filistin" oturumu! "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır"
Vali Çiçek: Kayseri'de "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" konulu panelde konuştu
Vali Çiçek: Kayseri'de "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" konulu panelde konuştu
Bu kadarı da olmaz! Anne, oğul şehitler Ağacı’ndaki asker künyelerine göz dikti!
Bu kadarı da olmaz! Anne, oğul şehitler Ağacı’ndaki asker künyelerine göz dikti!
Cezadan kaçamadı! Yüksek sesle müzik dinlemenin cezası ağır oldu!
Cezadan kaçamadı! Yüksek sesle müzik dinlemenin cezası ağır oldu!
Çok Okunanlar
Meğer, Bjelica, Trabzonspor'u çalıştırırken başka bir takımla söz kestiği ortaya çıktı, İşte o takım
Meğer, Bjelica, Trabzonspor'u çalıştırırken başka bir takımla söz kestiği ortaya çıktı, İşte o takım
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum
AFAD duyurdu! Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Osmangazi Köprüsü’nde korkunç kaza! 4 Araç birbirine girdi!
Osmangazi Köprüsü’nde korkunç kaza! 4 Araç birbirine girdi!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'