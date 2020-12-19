Siirt İl Özel İdaresi Spor 0 - 0 Kozan Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Kozan Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kozan Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Siirt Atatürk Stadı - Siirt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



Siirt İl Özel İdaresi Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri

Yakup Bakır(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ali Rıza Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Faruk Küstül(dördüncü Hakem)

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 25. Burhanettin Sever, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 24. Enis Gül, 47. Mehmet Aslan, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 7. Harun Koç, 21. Hamit Kılıç



Yedekler

23. Muhammed Demir, 72. Ömer Ali Ece, 70. Oğuzhan Baykal, 11. Barış Turan, 33. Bilal Gücüyetmez, 4. Ahmet Altınay, 99. Ömer Erel



Teknik Sorumlu

Ramazan Çelik

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 98. Hakan Can Çimen, 4. Selçuk Baştürk, 77. Tahir Kurtuluş, 47. Ahmet Çelik, 80. Fırat Hekimoğlu, 8. Özcan Atalay, 10. Sinan Turan, 39. Uğurcan İkikardeş, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş



Yedekler

66. Toprak Uçar, 19. Sirac Susancak, 5. Fatih Gültekin, 21. Berkay Polat, 22. İsmail Baydil, 6. Oğuzhan Gençer, 33. Emrah Özyaylaz



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

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