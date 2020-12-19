Siirt İl Özel İdaresi Spor 0 - 0 Kozan Spor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Kozan Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kozan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Siirt İl Özel İdaresi Spor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
Siirt İl Özel İdaresi Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Yakup Bakır(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ali Rıza Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Faruk Küstül(dördüncü Hakem)
Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 25. Burhanettin Sever, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 24. Enis Gül, 47. Mehmet Aslan, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 7. Harun Koç, 21. Hamit Kılıç
Yedekler
23. Muhammed Demir, 72. Ömer Ali Ece, 70. Oğuzhan Baykal, 11. Barış Turan, 33. Bilal Gücüyetmez, 4. Ahmet Altınay, 99. Ömer Erel
Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik
Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 98. Hakan Can Çimen, 4. Selçuk Baştürk, 77. Tahir Kurtuluş, 47. Ahmet Çelik, 80. Fırat Hekimoğlu, 8. Özcan Atalay, 10. Sinan Turan, 39. Uğurcan İkikardeş, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş
Yedekler
66. Toprak Uçar, 19. Sirac Susancak, 5. Fatih Gültekin, 21. Berkay Polat, 22. İsmail Baydil, 6. Oğuzhan Gençer, 33. Emrah Özyaylaz
Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor