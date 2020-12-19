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  3. Siirt İl Özel İdaresi Spor 0 - 0 Kozan Spor | Maç özeti ve Sonucu

Siirt İl Özel İdaresi Spor 0 - 0 Kozan Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Siirt İl Özel İdaresi Spor 0 - 0 Kozan Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Kozan Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kozan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Siirt İl Özel İdaresi Spor  Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

Siirt İl Özel İdaresi Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Yakup Bakır(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ali Rıza Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Faruk Küstül(dördüncü Hakem)

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 25. Burhanettin Sever, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 24. Enis Gül, 47. Mehmet Aslan, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 7. Harun Koç, 21. Hamit Kılıç

Yedekler
23. Muhammed Demir, 72. Ömer Ali Ece, 70. Oğuzhan Baykal, 11. Barış Turan, 33. Bilal Gücüyetmez, 4. Ahmet Altınay, 99. Ömer Erel

Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 98. Hakan Can Çimen, 4. Selçuk Baştürk, 77. Tahir Kurtuluş, 47. Ahmet Çelik, 80. Fırat Hekimoğlu, 8. Özcan Atalay, 10. Sinan Turan, 39. Uğurcan İkikardeş, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş

Yedekler
66. Toprak Uçar, 19. Sirac Susancak, 5. Fatih Gültekin, 21. Berkay Polat, 22. İsmail Baydil, 6. Oğuzhan Gençer, 33. Emrah Özyaylaz

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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