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  3. Siirt Valiliği Kurtalan depremi ile ilgili son verileri paylaştı!

Siirt Valiliği Kurtalan depremi ile ilgili son verileri paylaştı!

Siirt Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde devam eden çalışmalar neticesinde 3 Aralık'ta Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğünde depremde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.

Siirt Valiliği Kurtalan depremi ile ilgili son verileri paylaştı!

Siirt'in kurtalan ilçesinde yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda bölgede 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı binanın olduğu belirtildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde ve Siirt Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 40 teknik personel katılıyor. Valilikten yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan merkez ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı binanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Siirt il merkezinde de 10 hasarlı bina tespit edildiği, yapılan başvuruların yanı sıra okul, cami ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Okan Gül
Video Editörü


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