Siirtli gençler Polisi arayarak kavga var dedi gelen polisler şaştı kaldı

8 Nisan 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

ABD bu olayı konuşuyor! Phillip Adams doktoru ve diğer 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti