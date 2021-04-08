Siirtli gençler Polisi arayarak kavga var dedi gelen polisler şaştı kaldı
Siirt'in Kurtalan ilçesi Sümer mahalle gençleri, "kavga var" ihbarıylapolisleri çağırdılar. gelen polisleri ekiplerini havai fişeklerle karşıladılar.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde mahalle gençleri, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerini havai fişeklerle karşıladı, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gelen polisler karşılaştıkları durumla bir anda şaştı kaldılar.
İlçe merkezindeki Sümer Mahallesi'nde yaşayan gençler, 155 Polis İmdat'ı arayarak İstasyon Caddesi'nde yaklaşık 20 kişilik grubun kavga ettiğini söyledi.
"ÇAĞIRDIKLARI POLİSLERİ HAVAİ FİŞEKLERLE KARŞILADILAR"
Sürpriz kutlamadan habersiz şekilde adrese gelen ekipler, gençlerin alkış ve ıslık eşliğinde havai fişek gösterisiyle karşılandı.
Gençler, polislere pasta ikram etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ekipler, kendilerine sürpriz hazırlayan gençlere teşekkür etti.
KAYNAK:AA