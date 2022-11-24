Siirtli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin gününü yöresel ürünlerle kutladı

Siirt Eruh ilçesinde ilkokul öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Gününü çok anlamlı ve duygulu bir şekilde yöresel ürünlerini öğretmenlerine hediye ederek kutladılar

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Siirtli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin gününü yöresel ürünlerle kutladı

Siirt'in Eruh ilçesinde ilkokul öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine getirdikleri yörenin meşhur peyniri, öğretmeni hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Minik öğrenciler öğretmenleri sınıfa girdiği anda ellerinde otlu peynir kavanozlarıyla öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eruh Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerine ilçenin meşhur otlu peynirini getirdi. Öğretmen Vatan Türkoğlu, bu duruma hem şaşırdı hem de duygulandı.

Öğrencilerinin kendisini çok duygulandırdığını dile getiren sınıf öğretmeni Vatan Türkoğlu, böyle bir hediye ile ilk kez karşılaştığı için hem şaşırdığını, hem de mutlu olduğunu söyledi.

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ERUH'LU ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNE YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ HEDİYE ETTİ

Öğrencilerini çok sevdiğini ifade eden Türkoğlu, "Öncelikle tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. İlk defa bu durumla karşılaşıyorum. Öğrencilerim bana peynir getirmiş, yöremizin peyniri meşhur olduğu için bu durum hepimizi şaşkına çevirdi. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. Onları da çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Okul Müdürü İbrahim Tefrul ise, öğrencilerin öğretmenlerini mutlu edebilmek adına böyle bir davranışı sergiledikleri için öğrencilere ve ailelerine çok teşekkür ettiğini ifade etti.

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