Şike tartışmasının yıldönümü! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

3 Temmuz 2011 yılındaki şike kumpasının ardından tam 13 yıl geçti. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 2010-11 sezonuyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Şike tartışmasının yıldönümü! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki 3 Temmuz olayları, Türk futbol tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak bilinir. Bu olaylar, 2010-2011 sezonunda ortaya çıkan şike iddiaları ve sonrasında yapılan soruşturmalarla ilgilidir.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'mize kurulan hain kumpasın üzerinden bugün tam 12 yıl geçti. Tarihine, emeklerine, geleceğine leke sürdürmeyen kulübümüz ve camiamız; başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla tek yürek oldu, Fenerbahçe'yi kumpasa teslim etmedi. Yüce Türk yargısı verdiği kararla Fenerbahçe'ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi, kumpası tescil etti, rol sahiplerini binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti.


Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek, 3 Temmuz 2011 günü başlayan mücadelemiz hukuk önünde son güne dek devam edecektir. Bugün bu sürecin 12. yılında dimdik ayakta duran Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha vurguluyoruz; Fenerbahçe bu güzel ülkenin milli bir değeri, 100. yılındaki Cumhuriyetimizin vazgeçilmez neferi, sporcu nesillerin, sporla yetişen geleceğin yegane yuvasıdır. Milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe yıkılmazdır."

Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

"2010-11 şampiyonu Trabzonspor"

Trabzonspor ise 3 Temmuz hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile dünyanın kendilerini şampiyon ilan ettiğini iddia eden bordo-mavililer, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" ifadelerine yer verdi.

"Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu! Biz emeğin ve mücadelenin simgesi olurken dünyanın dört bir yanında kabul edilen bir gerçek vardı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor."

Sporda sancılı dönemler

3 Temmuz 2011 tarihinde, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonun son günlerinde şike iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre, Fenerbahçe'nin bazı maçlarında şike yapıldığı ve sonuçların kurgulandığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın da dahil olduğu bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, diğer yöneticiler ve bazı futbolcular tutuklandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildi ve Türkiye Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon ilan edildi.

Ancak, 3 Temmuz olaylarına ilişkin süreç uzun ve tartışmalı oldu. Yıllar boyunca iddialar, deliller ve hukuki süreçler üzerine yoğun bir şekilde çalışıldı. Sonunda, 2016 yılında yapılan bir kararla Aziz Yıldırım ve diğer tutuklu futbolcular beraat etti ve Fenerbahçe'nin şampiyonlukları iade edildi.

Bu olaylar Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı ve uzun süre gündemde kaldı. Şike iddiaları, hukuki süreçler, cezalar ve sonuçlar üzerine yoğun tartışmalar yaşandı. 3 Temmuz olayları, Türk futbol tarihindeki kara bir sayfa olarak anılırken, aynı zamanda futbol dünyasında da geniş yankı uyandıran bir olay olarak bilinir.

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