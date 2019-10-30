Sıla-Hazer Amani ilişkisine dair bomba iddia

Ünlü şarkıcı Sıla ve Ahmet Kural'ın ilişkisi olaylı bir şekilde bitmiş ve mahkemelik olmuşlardı.

Ünlü şarkıcı, mutluluğu Hazer Amani'de buldu. Sıla-Hazer Amani çifti, 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle evlenecekler. Acele evliliğin sebebinin, hamilelik olabileceği iddia edildi.

SES GETİREN İDDİA MENAJER TARAFINDAN YALANLANDI

Gel Konuşalım programın sunucularından Eylem İpek Şafak ise menajerin bu iddiayı yalanladığını söyledi.

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında Masterchef'in ünlü şefi Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı. Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.

NE OLMUŞTU?

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'la yaşadığı aşkın sonunda şiddet gördüğünü ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Yaşadığı zorlu günlerin ardından hayatında yeni bir sayfa açan Sıla, Beşiktaş'ta bir otomobilin içinde evli ünlü şef Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince, magazin dünyasına adeta bomba düşmüştü.

HAZER AMANİ, SILA İÇİN BOŞANMIŞTI

MasterChef ile adını duyuran Hazer Amani'nin evli olması, olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. Hazer Amani'nin bu süreçte eşinden ayrılmak üzere olduğu iddia edilmiş, ünlü şef Hazer Amani eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşanmıştı. Amani'nin, boşanmanın ardından Sıla'nın evine yerleştiği ileri sürülmüştü. İkili, ilk görüntülenmelerinde bir iş için bir araya geldiklerini ifade ederek, kendilerini savunmuştu.