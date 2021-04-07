Geçtiğimiz yıl ünlü şef Hazer Amani ile hayatını birleştiren Sıla, bu yılın başında da boşanmıştı. Koronavirüs sürecini Bodrum’da geçirmeyi tercih eden ünlü şarkıcının, oyuncu İlker Kaleli ile ilişki yaşadığı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki Sıla İlker Kaleli aşk mı yaşıyor? Sıla Gençoğlu İlker Kaleli ile sevgili mi? İşte ayrıntılar...

SILA İLKER KALELİ AŞK MI YAŞIYOR?

Sıla Gençoğlu, yaşadığı ilişkiler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem tutkulu bir aşk yaşadığı oyuncu Ahmet Kural ile tartışmalı ayrılması ile çok konuşulmuştu. Ardından ünlü şef Hazer Amani ile yeni bir ilişkiye yelken açan ve geçtiğimiz yıl ocak ayında dünyaevine girdi. Ancak Sıla'nın bu ilişkisinde de aradığını bulamamıştı. Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ünlü şarkıcının adı bu kez başarılı oyuncu İlker Kaleli ile anılmaya başlandı. Posta'da çıkan habere göre, şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli aşk yaşıyor. Çift yaklaşık bir aydır birlikte olduğu iddia edilenler arasında.

SILA GENÇOĞLU İLKER KALELİ İLE SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz ay şef Hazer Amani'den tek celsede ayrılan Sıla, pandemi dönemini bodrumda geçiriyor. Biten evliliğinden kısa süre sonra ise İlker Kaleli ile sevgili olduğu öne sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından konuya ilişkin bir açıklamama yapmaması ise beraber olduklarını doğruladığı düşünülüyor. İkiliden bir açıklama gelmesi durumunda detaylarına haberimizde yer verilecektir...