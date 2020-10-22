Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Ahmet Kural ile skandal ayrılığının ardından kısa bir süre sonra ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan ve kısa süre sonra nikah masasına oturan Sıla, Hazer Amani'den boşanıyor mu?

Son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleri ile sık sık gündeme gelen Hazer Amani ve Sıla çiftinin geçtiğimiz günlerde barıştığı ve sorunlarını çözdükleri iddia edilmişti.

Uçankuş ekranlarında bugün ikili hakkında yeni bir iddia atıldı ve Erol Köse, Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin büyük bir kavganın ardından boşanma aşamasında olduklarını iddia etti.

Sosyal medyada henüz fotoğraflarını kaldırmayan ve birbirini takip etmeyi bırakmayan ikilinin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Sıla ve Hazer Amani İstanbul'da 13 Ocak'ta sade bir törenle evlenmişti.