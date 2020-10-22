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  3. Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Erol Köse açıkladı!

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Erol Köse açıkladı!

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti hakkında son zamanlarda ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Uçankuş TV ekranlarında program yapan Erol Köse ünlü çiftin büyük bir krizin ardından boşanma aşamasında olduklarını dile getirdi.

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Erol Köse açıkladı!

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Ahmet Kural ile skandal ayrılığının ardından kısa bir süre sonra ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan ve kısa süre sonra nikah masasına oturan Sıla, Hazer Amani'den boşanıyor mu?

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Erol Köse açıkladı!

Son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleri ile sık sık gündeme gelen Hazer Amani ve Sıla çiftinin geçtiğimiz günlerde barıştığı ve sorunlarını çözdükleri iddia edilmişti.

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Erol Köse açıkladı!

Uçankuş ekranlarında bugün ikili hakkında yeni bir iddia atıldı ve Erol Köse, Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin büyük bir kavganın ardından boşanma aşamasında olduklarını iddia etti.  

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Erol Köse açıkladı!

Sosyal medyada henüz fotoğraflarını kaldırmayan ve birbirini takip etmeyi bırakmayan ikilinin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu. 

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Erol Köse açıkladı!

Sıla ve Hazer Amani İstanbul'da 13 Ocak'ta sade bir törenle evlenmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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