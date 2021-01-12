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  3. Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma tarihi belli oldu!

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz Ocak ayında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çiftinin geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Çiftin boşanma tarihi belli oldu.

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma tarihi belli oldu!

Ocak 2020'de sürpriz bir kararla dünya evine giren şef Hazer Amani ve Sıla yaşadıkları sorunları aşamayınca Kasım ayında boşanma kararı alıp ayrılmıştı.

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma tarihi belli oldu!

Sıla hem kafasını dinlemek, hem de müzik çalışmalarına ağırlık vermek için Bodrum Bitez’deki yazlığına kapandı. Hazer Amani ise dün paylaştığı videolarda yeni dövmesini gösterdi.

Koluna İngilizce “Savaşma sanat yap” yazdırdı.

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma tarihi belli oldu!

Boşanma iddialarının ardından açıklama yapan Sıla ve Hazer Amani çifti şu ifadeleri kullandı:

“Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu “haber”in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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