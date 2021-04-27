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Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan Adana merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve bin 500 mermi ele geçirilirken, 6 zanlı gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Adana merkezli Gaziantep, Hatay, Ordu ve Tokat illerinde silah kaçakçılığı yapan şahısların olduğunu belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle 6 ay önce şahısları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların il il gezerek Türkiye geneline tanesi 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında silah satışı yaptığını tespit etti. Polis bu tespitler üzerine bugün Adana merkezli 5 ilde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 53 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve bin 500 mermi ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

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