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  3. Silahların konuştuğu kavga kanlı bitti! Adıyaman’daki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahların konuştuğu kavga kanlı bitti! Adıyaman’daki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 38 yaşındaki Murat Kaya hayatını kaybetti.

Silahların konuştuğu kavga kanlı bitti! Adıyaman’daki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.  Olay, Besni ilçesi Sugözü mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında şahıslar arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İki grup arasında çıkan kavgada iddiaya göre Y.T. isimli şahıs tabancasını çıkartarak Murat Kaya'ya (38) ateş etti. Ağır yaralı olarak Besni Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Y.T. olay yerinden kaçarken, kavgaya karışan S.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari şahsın yakalanması için çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Silahların konuştuğu kavga kanlı bitti! Adıyaman’daki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahların konuştuğu kavga kanlı bitti! Adıyaman’daki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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