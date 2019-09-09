Silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişi tarafından ateş açıldı. Hollanda polisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduklarını ve konuyu araştırdıklarını belirtti.

Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medyadan konuya dair açıklamalarda bulundu. Kolff, ‘çok ciddi bir silahlı saldırı’ ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini belirtti.

Yerel medya olayın bir terör saldırısı olmadığının değerlendirildiğini, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.