Silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkında iğrenç iddia!

Hakkında, ‘şantaj’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile 40’a yakın soruşturma ve davası bulunan Bulut Duman geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de silahlı saldırıya maruz kalmış ve Bulut Duman'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerden birinin, "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" demesi dikkat çekmişti.

Bulut Duman'a saldıran 3 şüpheli gözaltına alınırken, şok bir iddia ortaya çıktı.

Fikirtepe'de aracına binmek üzereyken kurşunların hedefi olan Bulut Duman'ın çocuğa istismar iddiasıyla emniyete şikâyet edildiği ortaya çıktı.

Anılan soruşturmanın gerisinde ise, Duman ile eşcinsel ilişki yaşamak için görüştüğünü belirten A. E. H.’nin (26) emniyet ifadesi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre Duman ile A. E. H., bir arkadaşlık uygulaması aracılığı ile 3 hafta kadar önce tanıştı. İkili bir süre uygulama üzerinden görüştükten sonra birbirlerine cep telefonlarını verdi. İkili arasında WhatsApp üzerinden de süren iletişim sonrası 7 Kasım akşamı, Duman ve A. E. H. buluştu. Duman, H.’yi, Ümraniye’de kararlaştıkları noktada otomobili ile aldı. Otomobilde, Duman’ın 15 aylık kızı da bulunuyordu.

Her iki ismin ifadesine göre de, ikili Duman’ın Kadıköy Fikirtepe’deki evine gitmek üzere hareket etti. A.E.H., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde verdiği ifadesindeki detaylar kan dondurdu. Soruşturma savcısı, söz konusu ifadelerin ardından, 13 Kasım’da gözaltına alınan Duman’ın, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmasını istedi.

A.E.H ifadesinde Duman’ın 15 aylık bebeğini istismar ettiğini gördüğünü iddia etti.

Duman’ın evine ilişkin ayrıntılı bilgi veren A.E.H şunları kaydetti: “Evde kamera var. Yatağa bakan noktada kayıt yapan bir cep telefonu da vardı. Bebek bu esnada yatağın üzerinde yatıyordu. Bebek önümüzdeydi."

"ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK TEKLİFLERDE BULUNDU"

Duman ile anılan akşam ikinci kez cinsel ilişki yaşadıktan sonra saat 22.45 gibi evinden ayrıldığını anlatan A.E.H., ertesi gün yaşananları, arkadaşı G. C.’ye anlattığını kaydetti. C.’nin kendisine, Duman’ın çocuk istismarı yapan veya yaptıran biri olabileceğini söylediğini anlatan H., danıştıkları bir avukatın kendilerine “Bunu derhal polise bildirmen gerekir. Bu ciddi bir suç” demesi üzerine polise bildirmeye karar verdiğini anlattı. H. ifadesinde “Eşcinsel ilişkimiz esnasında kendisinin çocuk istismarına yönelik bana tekliflerinden son derece rahatsız oldum. Bu durumu emniyete bildirmeye karar verdim” dedi. H., Duman ile aralarında geçen cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını da dosyaya sundu.

"SOMUT BİR DELİL YOK"

A.E.H.’nin verdiği ifade ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün de devreye girmesi ile birlikte savcılık harekete geçti. Savcılık talimatı ile Duman’ın evinde arama yapıldı. İfadesi alınan Duman, A. E. H. ile anılan akşam görüştüklerini, ancak aralarında cinsel ilişki yaşanmadığını söyledi. Duman ifadesinde, H., ile C. K. isimli bir kişiden olan alacağı nedeni ile görüştüğünü öne sürdü. Duman, H.’nin, 15 aylık bebeği ile ilgili söylediklerinin ise doğru olmadığını belirterek “Kendisinin buna dair hiçbir somut delili” yoktur dedi.

ÜÇ GÜN İMZA ŞARTI İLE SERBEST

Emniyet ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Bulut, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bulut’u, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada üç gün karakola imza verme şartı ile serbest bıraktı.

Konu ile ilgili telefonla görüştüğümüz Duman’ın avukatı ise şunları kaydetti. “Kendisine böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmadığını sordum. Ancak, şikâyetçinin ifadesinde geçen iddiaların doğru olmadığını söyledi.” Avukat, dünkü saldırıyı kimlerin neden yaptıklarını ise henüz öğrenemediklerini kaydetti.

"NE OLUR SESİMİ DUYUN"

Şarkıcı Bulut Duman ise, silahlı saldırı ve iddialara ilişkin Instagram hesabından yayınladığı videoya şu paylaşımda bulundu: "İğrenç bir çete tarafından 2 yıl önce aleyhime gerçek dışı haberler yapıldı. 40 soruşturma dosyasında şikâyetçi tarafım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittim! Her defasında adalete sığındım. Mağdur diye gazetelerin yazdığı isimlerin benim açtığım davalarda aldığı cezalar var!

Bir hafta önce hukuk mahkemesi kazandım. Ne tesadüf ki davayı kazanır kazanmaz Alo 183 ihbar hattına isimsiz bir şekilde 18 aylık bebeğimin parayla istismar edilmesini sağladığımı söylemişler. Baktılar kimseyi inandıramadılar bu kez de silahlı saldırıya kalkıştılar! 300 bin TL için! Bir babaya, bana, aileme yaşattıkları sadece para için! Yıllardır tahdide uğruyorum. Hakkımda asılsız haberler yapılıyor. Ne olur sesimi duyun ama yardım edin ve artık bu yaşadığım korkunçluklar son bulsun!"