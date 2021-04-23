Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Silahtaroğlu Van Spor - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu? Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Silahtaroğlu Van Spor Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk - Van - Van Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Silahtaroğlu Van Spor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri

Fatih Tokail(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Uğur Önay(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)

Silahtaroğlu Van Spor

Silahtaroğlu Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 93. Barış Gök, 88. Emre Özkan, 96. Yakup Demir, 23. Üzeyir Ergün, 98. Sedat Komi, 4. Şiyar Kepir, 65. Oktay Aydin, 55. Burhan Arman, 10. Sedat Cengiz, 19. Ömer Yıldız



Yedekler

1. Bekir Demircan, 20. Selim Kayacı, 6. Berkan İbrahim Çakır, 54. Mert Meriç Köstereli, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 95. Muhammet Mahmut Emir, 77. Ali Say, 28. Yusuf Kuşat, 30. Rüştü Hanlı



Teknik Sorumlu

Serhat Gülpınar



Goller

Sedat Cengiz,42.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Şiyar Kepir 24.dk, Sarı Kart Selim Kayacı 84.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Yıldız 62.dk, Sedat Cengiz 86.dk, Şiyar Kepir 71.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Mahmut Emir 62.dk, Ali Say 86.dk, Selim Kayacı 71.dk

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 26. Halil Köçer, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 50. Ömer Faruk Ermeç, 77. Mehmet Zahit Çınar, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

97. Furkan Taş, 8. Emre Gündoğdu, 18. Emre Torun, 62. Volkan Geyik, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 39. Hasan Ahmet Sari, 16. Koray Kerem Köysüren, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın



Teknik Sorumlu

Taner Öcal



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ömer Faruk Ermeç 60.dk, Sarı Kart Hüseyin Öztürk 40.dk



Oyundan Çıkanlar

Erdi Zengin 68.dk, Ömer Faruk Ermeç 89.dk, Hüseyin Öztürk 77.dk, Yusuf Yıldırım 89.dk, Çağlayan Menderes 68.dk



Oyuna Girenler

Emre Gündoğdu 68.dk, Hasan Ahmet Sari 89.dk, Ahmet Sun 77.dk, İsmail Güner 89.dk, Volkan Geyik 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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