Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Silahtaroğlu Van Spor - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Silahtaroğlu Van Spor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri
Fatih Tokail(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Uğur Önay(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)
Silahtaroğlu Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 93. Barış Gök, 88. Emre Özkan, 96. Yakup Demir, 23. Üzeyir Ergün, 98. Sedat Komi, 4. Şiyar Kepir, 65. Oktay Aydin, 55. Burhan Arman, 10. Sedat Cengiz, 19. Ömer Yıldız
Yedekler
1. Bekir Demircan, 20. Selim Kayacı, 6. Berkan İbrahim Çakır, 54. Mert Meriç Köstereli, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 95. Muhammet Mahmut Emir, 77. Ali Say, 28. Yusuf Kuşat, 30. Rüştü Hanlı
Teknik Sorumlu
Serhat Gülpınar
Goller
Sedat Cengiz,42.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Şiyar Kepir 24.dk, Sarı Kart Selim Kayacı 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Yıldız 62.dk, Sedat Cengiz 86.dk, Şiyar Kepir 71.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Mahmut Emir 62.dk, Ali Say 86.dk, Selim Kayacı 71.dk
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 26. Halil Köçer, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 50. Ömer Faruk Ermeç, 77. Mehmet Zahit Çınar, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım
Yedekler
97. Furkan Taş, 8. Emre Gündoğdu, 18. Emre Torun, 62. Volkan Geyik, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 39. Hasan Ahmet Sari, 16. Koray Kerem Köysüren, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın
Teknik Sorumlu
Taner Öcal
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ömer Faruk Ermeç 60.dk, Sarı Kart Hüseyin Öztürk 40.dk
Oyundan Çıkanlar
Erdi Zengin 68.dk, Ömer Faruk Ermeç 89.dk, Hüseyin Öztürk 77.dk, Yusuf Yıldırım 89.dk, Çağlayan Menderes 68.dk
Oyuna Girenler
Emre Gündoğdu 68.dk, Hasan Ahmet Sari 89.dk, Ahmet Sun 77.dk, İsmail Güner 89.dk, Volkan Geyik 68.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor