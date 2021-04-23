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Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Silahtaroğlu Van Spor - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Silahtaroğlu Van Spor, Etimesgut Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Silahtaroğlu Van Spor  Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00

Silahtaroğlu Van Spor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri
Fatih Tokail(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Uğur Önay(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)

SİLAHTAROĞLU VAN SPORSilahtaroğlu Van Spor

Silahtaroğlu Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 93. Barış Gök, 88. Emre Özkan, 96. Yakup Demir, 23. Üzeyir Ergün, 98. Sedat Komi, 4. Şiyar Kepir, 65. Oktay Aydin, 55. Burhan Arman, 10. Sedat Cengiz, 19. Ömer Yıldız

Yedekler
1. Bekir Demircan, 20. Selim Kayacı, 6. Berkan İbrahim Çakır, 54. Mert Meriç Köstereli, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 95. Muhammet Mahmut Emir, 77. Ali Say, 28. Yusuf Kuşat, 30. Rüştü Hanlı

Teknik Sorumlu
Serhat Gülpınar

Goller
Sedat Cengiz,42.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Şiyar Kepir 24.dk, Sarı Kart Selim Kayacı 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Yıldız 62.dk, Sedat Cengiz 86.dk, Şiyar Kepir 71.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Mahmut Emir 62.dk, Ali Say 86.dk, Selim Kayacı 71.dk

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 26. Halil Köçer, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 50. Ömer Faruk Ermeç, 77. Mehmet Zahit Çınar, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım

Yedekler
97. Furkan Taş, 8. Emre Gündoğdu, 18. Emre Torun, 62. Volkan Geyik, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 39. Hasan Ahmet Sari, 16. Koray Kerem Köysüren, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın

Teknik Sorumlu
Taner Öcal

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ömer Faruk Ermeç 60.dk, Sarı Kart Hüseyin Öztürk 40.dk

Oyundan Çıkanlar
Erdi Zengin 68.dk, Ömer Faruk Ermeç 89.dk, Hüseyin Öztürk 77.dk, Yusuf Yıldırım 89.dk, Çağlayan Menderes 68.dk

Oyuna Girenler
Emre Gündoğdu 68.dk, Hasan Ahmet Sari 89.dk, Ahmet Sun 77.dk, İsmail Güner 89.dk, Volkan Geyik 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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