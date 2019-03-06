Şile Yıldızspor 3 - 2 Yomraspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Şile Yıldızspor, Yomraspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Şile Yıldızspor, Yomraspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Yomraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Yomraspor ile 02.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şile Yıldızspor - Yomraspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.03.2019 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Şile Yıldızspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Yomraspor İlk 11
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Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hekimoğlu Trabzon
|22
|14
|7
|1
|31
|12
|49
|19
|2
|Nevşehir Belediyespor
|23
|14
|5
|4
|41
|19
|47
|22
|3
|Nazilli Belediyespor
|22
|10
|11
|1
|35
|20
|41
|15
|4
|Ergene Velimeşe
|23
|10
|9
|4
|33
|20
|39
|13
|5
|Tire 1922
|22
|9
|10
|3
|28
|20
|37
|8
|6
|Şile Yıldızspor
|22
|10
|4
|8
|37
|29
|34
|8
|7
|Yomraspor
|23
|8
|8
|7
|29
|27
|32
|2
|8
|Karaköprü Belediyespor
|23
|9
|5
|9
|35
|34
|32
|1
|9
|Batman Petrolspor
|23
|7
|7
|9
|26
|30
|28
|-4
|10
|Artvin Hopaspor
|22
|6
|9
|7
|19
|18
|27
|1
|11
|Kozan Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|18
|19
|27
|-1
|12
|Erbaaspor
|22
|5
|10
|7
|23
|22
|25
|1
|13
|Gebzespor
|23
|4
|11
|8
|23
|30
|23
|-7
|14
|Erzin Belediyespor
|23
|3
|12
|8
|23
|30
|21
|-7
|15
|Silivrispor
|23
|5
|6
|12
|16
|24
|21
|-8
|16
|Büyükçekmece Tepecikspor
|23
|5
|5
|13
|20
|37
|20
|-17
|17
|Körfez Spor Kulübü
|23
|1
|4
|18
|11
|57
|7
|-46
Fikstür
|01.03.2019
|Karaköprü Belediyespor
|1-0
|Artvin Hopaspor
|02.03.2019
|Düzyurtspor
|Batman Petrolspor
|02.03.2019
|Erbaaspor
|4-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|02.03.2019
|Ergene Velimeşe
|2-0
|Erzin Belediyespor
|02.03.2019
|Gebzespor
|1-1
|Körfez Spor Kluübü
|02.03.2019
|Nevşehirspor GK
|Kozan Belediyespor
|02.03.2019
|Silivrispor
|0-0
|Nazilli Belediyespor
|02.03.2019
|Şile Yıldızspor
|3-2
|Yomraspor
|02.03.2019
|Nevşehir Belediyespor
|3-0
|Kozan Belediyespor
|03.03.2019
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Batman Petrolspor
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