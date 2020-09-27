Şile'deki kampçı gençlerin festivali görenlere yok artık dedirtti!

Şile'de yaşanan olayda kamp yapan 2 bine yakın gencin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak düzenledikleri eğlence görenlere pes dedirtti. Gençlerin el ele halay çekip göbek atma görüntüleri ise kameralara böyle yansıdı.

Şile’de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti.

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.