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  3. Şili'deki bir futbol maçında sahaya giren köpek, açılan ortayı gole çevirdi! O anları görenler şaştı kaldı!

Şili'deki bir futbol maçında sahaya giren köpek, açılan ortayı gole çevirdi! O anları görenler şaştı kaldı!

Şili'de oynanan bir amatör futbol maçında sahaya giren köpek, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Bir duran top pozisyondaki ortayı gole çeviren köpeğin videosu sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Şili'de gerçekleşen bir futbol müsabakasında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Amatör maçta, duran top kullanan takım için baraj oluşturuldu hakem düdüğü çaldı. O esnada sahaya giren köpeği görmeyen futbolcular vuruşu başlattı, yapılan ortaya hiçbir oyuncu dokunamayınca sahneye köpek çıktı. Kontrpiyede kalan kaleci bu şutu kurtaramayınca top ağlara gitti. Bu anların bir telefon kamerasından çekildiği görüntüler ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İşte o görüntüler;

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