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  3. Silifke’de ekipler zehir tacirlerinin peşinde! Sokak satıcısı suçüstü yakalandı

Silifke’de ekipler zehir tacirlerinin peşinde! Sokak satıcısı suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleşirilen operasyonda 50 gram kubar esrar, 20 gram bonzai ve 5 gram fiş diye tabir edilen bonzai ele geçirildi.

Silifke’de ekipler zehir tacirlerinin peşinde! Sokak satıcısı suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, 50 gram kubar esrar, 20 gram bonzai ve 5 gram fiş diye tabir edilen bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahsı suçüstü yakalayan ekipler, yaptıkları sorgu neticesinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 1 şüphelinin de kimliğini tespit etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Şüphelinin ev adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 50 gram kubar esrar, 20 gram bonzai ve 5 gram fiş diye tabir edilen bonzai ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs "uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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