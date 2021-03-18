Şili'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Şili'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Şili, resmi adıyla Şili Cumhuriyeti, Güney Amerika'da bir ülkedir. Doğuda And Dağları ile batıda Büyük Okyanus arasında ince uzun bir şerit şeklindedir.Şili kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya, doğuda Arjantin ve güneyde Drake Boğazı ile sınırlandırılmıştır. Okyanusya'daki Juan Fernández, Isla Salas y Gómez, Desventuradas ve Paskalya adaları Şili'ye bağlıdır.

Şili'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Şili 19116201 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 63. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0024 olduğu görülmektedir.

Şili'nin Müslüman Nüfus sayısı 4000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Şili'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Şili'nin yüz ölçümü 749660 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Şili'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 12290 km² Karasal Alan : 743812 km²

Şili'nin Haritadaki Yeri / Konumu