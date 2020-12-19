Silivrispor 1 - 1 Adıyaman 1954 Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Silivrispor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silivrispor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Silivrispor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Silivrispor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Silivrispor Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



Silivrispor Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri

Volkan Okur(hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Turhan Beyke(dördüncü Hakem)

Silivrispor İlk 11

13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 88. Oğulcan Enes Demiroğlu, 58. Bülent Demir, 4. Mehmet Albayrak, 55. Ardahan Gündoğdu, 5. Sercan Besler, 70. Muhammet Sait Özvardar, 22. Oğuz Yavuz, 17. Tufan Deniz Gelen, 37. Ömer Faruk Acı



Yedekler

1. Mert Danışmaz, 61. Ömer Memiş, 33. Veli Uğur Kara, 23. Cankat Algür, 7. Yusuf Apaydın, 42. Şehmus Aslan, 8. Mustafa Cevret



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz

Adıyaman 1954 Spor İlk 11

89. Mustafa Hoşoğlu, 77. İlyas Ekiz, 5. Yusuf Orhan, 66. Osman Paşa Zorlu, 28. Serkan Yıldız, 6. Fatih Gürden, 44. Seyid Ahmet Han, 7. Hüseyin Ekici, 17. Ahmet Teker, 9. Haluk Türkeri, 67. Salim Uzun



Yedekler

12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 8. Okan Saraçoğlu, 99. Sami Can Özkan, 19. Taylan Özgün, 11. Fuat Bavuk, 1. Alper Önal



Teknik Sorumlu

Yavuz İncedal

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

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