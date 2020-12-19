Silivrispor 1 - 1 Adıyaman 1954 Spor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Silivrispor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Silivrispor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silivrispor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Silivrispor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Silivrispor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Silivrispor Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
Silivrispor Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Volkan Okur(hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Turhan Beyke(dördüncü Hakem)
Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 88. Oğulcan Enes Demiroğlu, 58. Bülent Demir, 4. Mehmet Albayrak, 55. Ardahan Gündoğdu, 5. Sercan Besler, 70. Muhammet Sait Özvardar, 22. Oğuz Yavuz, 17. Tufan Deniz Gelen, 37. Ömer Faruk Acı
Yedekler
1. Mert Danışmaz, 61. Ömer Memiş, 33. Veli Uğur Kara, 23. Cankat Algür, 7. Yusuf Apaydın, 42. Şehmus Aslan, 8. Mustafa Cevret
Teknik Sorumlu
Sertan Güriz
Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 77. İlyas Ekiz, 5. Yusuf Orhan, 66. Osman Paşa Zorlu, 28. Serkan Yıldız, 6. Fatih Gürden, 44. Seyid Ahmet Han, 7. Hüseyin Ekici, 17. Ahmet Teker, 9. Haluk Türkeri, 67. Salim Uzun
Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 8. Okan Saraçoğlu, 99. Sami Can Özkan, 19. Taylan Özgün, 11. Fuat Bavuk, 1. Alper Önal
Teknik Sorumlu
Yavuz İncedal
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor