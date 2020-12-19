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  3. Silivrispor 1 - 1 Adıyaman 1954 Spor | Maç özeti ve Sonucu

Silivrispor 1 - 1 Adıyaman 1954 Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Silivrispor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Silivrispor 1 - 1 Adıyaman 1954 Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Silivrispor, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silivrispor ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Silivrispor sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Silivrispor - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Silivrispor  Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

Silivrispor Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Volkan Okur(hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Rüştü Muhammed Orcan(2. Yardımcı Hakem), Turhan Beyke(dördüncü Hakem)

Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 88. Oğulcan Enes Demiroğlu, 58. Bülent Demir, 4. Mehmet Albayrak, 55. Ardahan Gündoğdu, 5. Sercan Besler, 70. Muhammet Sait Özvardar, 22. Oğuz Yavuz, 17. Tufan Deniz Gelen, 37. Ömer Faruk Acı

Yedekler
1. Mert Danışmaz, 61. Ömer Memiş, 33. Veli Uğur Kara, 23. Cankat Algür, 7. Yusuf Apaydın, 42. Şehmus Aslan, 8. Mustafa Cevret

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 77. İlyas Ekiz, 5. Yusuf Orhan, 66. Osman Paşa Zorlu, 28. Serkan Yıldız, 6. Fatih Gürden, 44. Seyid Ahmet Han, 7. Hüseyin Ekici, 17. Ahmet Teker, 9. Haluk Türkeri, 67. Salim Uzun

Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 8. Okan Saraçoğlu, 99. Sami Can Özkan, 19. Taylan Özgün, 11. Fuat Bavuk, 1. Alper Önal

Teknik Sorumlu
Yavuz İncedal

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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