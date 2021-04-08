Silivrispor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Silivrispor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Silivrispor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Silivrispor sahasında Kozan Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Silivrispor - Kozan Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Silivrispor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Silivrispor Kozan Spor Maçının Hakemleri

Okan Kayataş(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(2. Yardımcı Hakem), Engin Ferik(dördüncü Hakem)

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 66. Volkan Çekiç, 58. Bülent Demir, 61. Ömer Memiş, 55. Ardahan Gündoğdu, 5. Sercan Besler, 22. Oğuz Yavuz, 14. Soner Ergençay, 17. Tufan Deniz Gelen, 75. Gökhan Göksu



Yedekler

1. Mert Danışmaz, 33. Veli Uğur Kara, 21. Hasan Demirkan, 8. Mustafa Cevret, 80. Ramazan Çeri, 42. Şehmus Aslan, 89. Mert Yılmaz



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz



Goller

Tufan Deniz Gelen,5.dk (f), Gökhan Göksu,24.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Soner Ergençay 83.dk, Gökhan Göksu 76.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Cevret 83.dk, Şehmus Aslan 76.dk

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 6. Oğuzhan Gençer, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 90. Mehmet Ali Can, 98. Hakan Can Çimen



Yedekler

66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 8. Özcan Atalay, 11. Enez Türker, 18. Yiğit Gümüş, 27. Erdal Kaya, 67. İbrahim Burak Doğan



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Goller

Özcan Atalay,79.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Canpolat Çelik 50.dk, Sarı Kart İlkay Gül 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Ali Can 59.dk, Canpolat Çelik 59.dk, Oğuzhan Gençer 30.dk



Oyuna Girenler

Özcan Atalay 59.dk, Yiğit Gümüş 59.dk, Erdal Kaya 30.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

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