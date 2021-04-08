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Silivrispor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Silivrispor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Silivrispor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Silivrispor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Silivrispor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Silivrispor sahasında Kozan Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Silivrispor - Kozan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Silivrispor  Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Silivrispor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Okan Kayataş(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(2. Yardımcı Hakem), Engin Ferik(dördüncü Hakem)

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 66. Volkan Çekiç, 58. Bülent Demir, 61. Ömer Memiş, 55. Ardahan Gündoğdu, 5. Sercan Besler, 22. Oğuz Yavuz, 14. Soner Ergençay, 17. Tufan Deniz Gelen, 75. Gökhan Göksu

Yedekler
1. Mert Danışmaz, 33. Veli Uğur Kara, 21. Hasan Demirkan, 8. Mustafa Cevret, 80. Ramazan Çeri, 42. Şehmus Aslan, 89. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

Goller
Tufan Deniz Gelen,5.dk (f), Gökhan Göksu,24.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Soner Ergençay 83.dk, Gökhan Göksu 76.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Cevret 83.dk, Şehmus Aslan 76.dk

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 6. Oğuzhan Gençer, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 90. Mehmet Ali Can, 98. Hakan Can Çimen

Yedekler
66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 8. Özcan Atalay, 11. Enez Türker, 18. Yiğit Gümüş, 27. Erdal Kaya, 67. İbrahim Burak Doğan

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Goller
Özcan Atalay,79.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Canpolat Çelik 50.dk, Sarı Kart İlkay Gül 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Ali Can 59.dk, Canpolat Çelik 59.dk, Oğuzhan Gençer 30.dk

Oyuna Girenler
Özcan Atalay 59.dk, Yiğit Gümüş 59.dk, Erdal Kaya 30.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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