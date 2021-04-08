Silivrispor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Silivrispor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Silivrispor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Silivrispor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Silivrispor sahasında Kozan Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Silivrispor - Kozan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Silivrispor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Silivrispor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Okan Kayataş(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(2. Yardımcı Hakem), Engin Ferik(dördüncü Hakem)
Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 66. Volkan Çekiç, 58. Bülent Demir, 61. Ömer Memiş, 55. Ardahan Gündoğdu, 5. Sercan Besler, 22. Oğuz Yavuz, 14. Soner Ergençay, 17. Tufan Deniz Gelen, 75. Gökhan Göksu
Yedekler
1. Mert Danışmaz, 33. Veli Uğur Kara, 21. Hasan Demirkan, 8. Mustafa Cevret, 80. Ramazan Çeri, 42. Şehmus Aslan, 89. Mert Yılmaz
Teknik Sorumlu
Sertan Güriz
Goller
Tufan Deniz Gelen,5.dk (f), Gökhan Göksu,24.dk (f)
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
Soner Ergençay 83.dk, Gökhan Göksu 76.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Cevret 83.dk, Şehmus Aslan 76.dk
Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 6. Oğuzhan Gençer, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 90. Mehmet Ali Can, 98. Hakan Can Çimen
Yedekler
66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 8. Özcan Atalay, 11. Enez Türker, 18. Yiğit Gümüş, 27. Erdal Kaya, 67. İbrahim Burak Doğan
Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
Goller
Özcan Atalay,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Canpolat Çelik 50.dk, Sarı Kart İlkay Gül 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Ali Can 59.dk, Canpolat Çelik 59.dk, Oğuzhan Gençer 30.dk
Oyuna Girenler
Özcan Atalay 59.dk, Yiğit Gümüş 59.dk, Erdal Kaya 30.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|49
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|49
|14
|4
|Düzcespor
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|49
|12
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|48
|9
|6
|52 Orduspor FK
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|40
|14
|7
|Bayrampaşa
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|39
|8
|8
|Siirt İl Özel İdare
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|38
|-15
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|36
|-5
|10
|Alanya Kestelspor
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|35
|-1
|11
|Bergama Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|35
|-3
|12
|Modafen
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|34
|-3
|13
|Silivrispor
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|32
|-15
|14
|Karaköprü Belediyespor
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|31
|-4
|15
|Sultanbeyli Bld.
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|-13
|16
|Kozan Spor FK
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|29
|-7
|17
|Muğlaspor
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|19
|-19
Fikstür
|04.04.2021
|Kestelspor
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Alanya Kestelspor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|Modafen
|07.04.2021
|52 Orduspor FK
|0-0
|Sultanbeyli Bld.
|07.04.2021
|Bayrampaşa
|0-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|07.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|0-1
|Bergama Belediyespor
|07.04.2021
|Düzcespor
|0-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|07.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|Muğlaspor
|07.04.2021
|Silivrispor
|2-1
|Kozan Spor FK