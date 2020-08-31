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Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Uysal, trafik kazasında hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan 42 yaşındaki Sait Uysal, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Uysal, trafik kazasında hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında  ağır yaralandı.

Ardından Batman'daki özel bir hastaneye kaldırılan Uysal, burada tedaviye alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığında toprağa verildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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