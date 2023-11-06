Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 4-2 yenerek Trendyol Süper Ligde ikinci galibiyetini aldı

Pendikspor, Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Pendikspor'un stoperi Welinton 2 gol atarken, 1 kez de asist yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu.

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 4-2 galip ayrıldı. Siltaş Yapı Pendikspor bu galibiyetle puanını 10 çıkardı.

Pendikspor'a 3 puanı getiren golleri 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ve 60. dakikalarda Welinton ile 83. dakikada Thuram attı. İstanbulspor'da ise 40. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Eduard Rroca'nın attığı goller yenilgiyi önleyemedi.

WELINTON FIRTINASI

Kırmızı beyazlı takımın stoperi Welinton 2 gol, 1 asistle maça damgasını vuran isim oldu. Ev sahibi ekipte ise Rroca 1 gol, 1 asistle oynadı.

PENDİKSPOR İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Pendikspor bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini elde etti. Puanını 10'a çıkaran kırmızı beyazlılar maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. 5 puanda kalan İstanbulspor 19. basamakta bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

30'uncu dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında Welinton ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

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39'uncu dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Çekiçi ortasını yaptı. Erencan Yardımcı'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



40'ıncı dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Pendikspor savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında Muammer araya girdi ve top Rrcoca'nın önünde kaldı. Rroca, pasını bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ndao'yu gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

45+3'üncü dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Çekiçi ortası yaptı. Ön direğe hareketlenen Welinton'un vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Lusamba ortasını yaptı. Arka direkte Welinton'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

82'nci dakikada Duhaney'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Emir Kaan'ın aşırtma vuruşunda kaleci Erdem'i geçen topu Berkay son anda kornere gönderdi.

83'üncü dakikada Pendikspor bir gol daha buldu. Thuram'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Görkem'in vuruşunda top yan direkten döndü. Dönen topu takip eden Thuram, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

89'uncu dakikada İstanbulspor farkı 2'ye düşürdü. Kubilay'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Rroca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın

İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Imbula), Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 82 Kubilay Köylü), Loshaj, Muammer Sarıkaya (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Ndao, Rroca, Jackson (Dk. 46 Mamadou), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin)

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby (Dk. 75 Thuram), Çekiçi (Dk. 68 Vukovic, Halil Akbunar (Dk. 75 Gökcan Kaya), Erencan Yardımcı (Dk. 68 Görkem Bitin)

GOLLER: Dk. 40 Ndao, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor) - Dk. 30 Erencan Yardımcı, Dk. 45+3 ve Dk. 60 Welinton, Dk. 83 Thuram (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Muammer Sarıkaya, Rroca (İstanbulspor) - İbrahim Akdağ, Thuram, Görkem Bitin (Pendikspor)

Kaynak: NTV Spor