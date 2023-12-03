Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Galatasray'a direnemedi

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golleri; 69'da Bakambu ve 82'de Hakim Ziyech'den geldi. Karşılaşmada Pendikspor'un Erencan Yardımcı ile 54. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile değer kazanmadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 37'ye çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor, 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Pendikspor ise deplasmanda Kayserispor karşısında puan arayacak.

Bakambu ligde siftah yaptı

Sarı-kırmızılı futbolcu Cedric Bakambu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'a sezon başında katılan 32 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 7. maçına çıktı. Bakambu, Pendikspor mücadelesinin 69. dakikasında fileleri havalandırdı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunan Bakambu, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

Ziyech gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, üst üste çıktığı 2 resmi maçta 3. golünü attı.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, 3 gün sonra yapılan Pendikspor mücadelesinde de fileleri havalandırdı.

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Ziyech, Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaştı.

Pendiksporlu futbolculardan Gazze mesajı

Siltaş Yapı Pendiksporlu futbolcular, yüzlerine sürdükleri kırmızı boya ile İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için mesaj verdi.

Kırmızı-beyazlı takımdaki bazı futbolcular, yaklaşık 2 aydır İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı. Oyuncular, çoğunluğunda çocuk ve kadınların olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'ye dikkati çekmek için maçta yüzlerindeki kırmızı boyayla mücadele etti.

Statta elektrikler gitti

Karşılaşmanın yapıldığı Pendik Stadı'nda 2 kez elektrik kesintisi yaşandı.

İlki müsabakadan önce takımların ısındığı sırada yaşanan elektrik kesintisinin ikincisi maç oynanırken gerçekleşti.

Müsabakanın 37. dakikasında stat ışıklarının kapanmasıyla maça ara verildi.

Yaklaşık 15 saniye sonra elektrikler gelirken karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Siltaş Yapı Pendikspor: 0 - Galatasaray: 2

Stat: Pendik

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 83 Thuram), Romero (Dk. 77 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 77 Endri Çekiçi), Erencan Yardımcı

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan (Dk. 78 Kerem Demirbay), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 64 Bakambu), Torreira, Tete (Dk. 46 Mertens), Ziyech (Dk. 83 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 69 Bakambu, Dk. 82 Ziyech (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 24 Torreira, Dk. 45 Oliveira, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray), Dk. 74 Vukovic, Dk. 90+1 Endri Çekiçi (Siltaş Yapı Pendikspor)



