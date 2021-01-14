Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yanıtladı: 15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı?

Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar ? 14 Ocak güncel altın fiyatları

Adnan Oktarı'ın kurbanlarından eski manken Ebru Şimşek: O dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı