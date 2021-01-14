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Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı!

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemi nedeniyle Monaco’da hastaneye kaldırıldı

Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı! 117

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı.