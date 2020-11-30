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  3. Simge Sağın, Selin Ciğerci'den 150 Bin TL istedi! Ciğerci'nin cevabı alkış topladı

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den 150 Bin TL istedi! Ciğerci'nin cevabı alkış topladı

Bir süredir magazin gündeminde oldukça sık adı anılan ve son olarak eşinin kendisini aldattığı ve bu olay üzerine Ciğerci'nin, Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı ifade edilmişti. Bu olaylar sıcaklığını korurken Ciğerci'ye arkadaşı Simge Sağın'ın yaptığı telefon şakası da yeniden ünlü fenomeni gündem haline getirdi.

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den 150 Bin TL istedi! Ciğerci'nin cevabı alkış topladı

Simge Sağın, YouTube'da bir süredir yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalına konuk oldu. Simge Sağın arkadaşı Selin Ciğerci'yi arayarak bir şaka yaptı.

Sağın'ın "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyen sözlerinin üzerine, Ciğerci'nin yanıtı olay oldu.

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den 150 Bin TL istedi! Ciğerci'nin cevabı alkış topladı

"Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum" diyen Ciğerci, "Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin. Kimseye de söyleme, kimse de bilmesin" dedi.

Ciğerci'nin sorgusuz sualsiz arkadaşına parayı hemen vereceğini söylemesi takdir topladı.

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den 150 Bin TL istedi! Ciğerci'nin cevabı alkış topladı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre; Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı.

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den 150 Bin TL istedi! Ciğerci'nin cevabı alkış topladı

Ancak bu olaylar sıcaklığını korurken Selin Ciğerci'nin de Çıra'yı Tolga Polat ile aldattığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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