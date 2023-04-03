Simon Breuer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Breuer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Breuer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Breuer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Breuer 5 Mart 2003 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Breuer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Simon Breuer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Breuer'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Breuer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Breuer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Breuer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Breuer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Simon Breuer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Breuer şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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