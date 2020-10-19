Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı neden ayrıldı? 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Geçtiğimiz gün yeniden ayrıldıkları ortaya çıkan İkiliyle ilgili şok eden bir gerçek de ortaya çıktı.

İddialara göre 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışan ve aşk yaşamaya başlayan çiftin arasına başka bir kadın hatta bir bebek girdi.

Ayrılıkları ile ilgili bir çok konu konuşulurken, ortaya çıkan iddiaya göre geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın başka bir kadından çocuğu olacak.

Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.

2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.

Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu.

Yakın çevresine “Burcu’nun kıskançlıklarından çok bunaldım” diye dert yanan ünlü müzisyen bu süreçte gönlünü Azeri güzele kaptırdı.