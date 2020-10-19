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Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti!

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın geçtiğimiz gün yeniden ilişkilerini sonlandırdıkları ortaya çıkmıştı. Ancak magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık nedeni herkesi şok etti. İddialara göre Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti.

Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı neden ayrıldı? 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Geçtiğimiz gün yeniden ayrıldıkları ortaya çıkan İkiliyle ilgili şok eden bir gerçek de ortaya çıktı. 

Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti!

İddialara göre 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışan ve aşk yaşamaya başlayan çiftin arasına başka bir kadın hatta bir bebek girdi. 

Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti!

Ayrılıkları ile ilgili bir çok konu konuşulurken, ortaya çıkan iddiaya göre geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın başka bir kadından çocuğu olacak. 

Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.

Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti!

2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.

Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti!

Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu.

Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti!

Yakın çevresine “Burcu’nun kıskançlıklarından çok bunaldım” diye dert yanan ünlü müzisyen bu süreçte gönlünü Azeri güzele kaptırdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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