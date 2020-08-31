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Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak sözler!

Geçtiğimiz günlerde tüm müzik platformlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Edis ve Gülşen’in düet şarkısı “Nirvana”ya Sinan Akçıl'dan yorum geldi. Akçıl; "Gülşen’i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak sözler!

Sinan Akçıl, önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te düzenlenen happy hour’da sahne aldı. "Son yaz konserim" dediği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl, pop camiası hakkında da çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak sözler!

"EDİS VE GÜLŞEN'İN ŞARKISINI BEĞENMEDİM"

Sektörle ilgili konuşan Akçıl "Sanat dünyasında maskeler düştü. Kim üretti, kim üretmedi gördük. Bu yaz 'benim' diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler" dedi. Akçıl, "Edis'le Gülşen'in şarkısını nasıl buldunuz?" sorusuna ise "Biraz karışık geldi bana. Gülşen'i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. Olmamış demek bana yakışmaz ama beğenmedim" yanıtını verdi.

Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak sözler!

Akçıl'ın bu sözlerine Gülşen ve Edis'ten bir cevap gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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