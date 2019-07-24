Sinan Çalışkanoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Ocak.1978

Sinan Çalışkanoğlu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Sinan Çalışkanoğlu doğum yeri : İstanbul

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU BİYOGRAFİSİ

Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.

Sinan Çalışkanoğlu, Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok reklam filmi ile sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Garanti Bankası, Ülker, Opet, Ace, Biskrem, Turkcell reklamlarında oynadı.

2006 yılında “Selena” adlı bilim kurgu ve komedi türü televizyon dizisinde Sinan Çalışkanoğlu Hades karakterini canlandırırken Sinem Kobal da Selana rolünde oynamıştır. Dizide Hazal Şenel, Parla Şenol, Gökhan Keser, Zuhal Topal, Hakan Altıner, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncular rol aldı.

2010 yılında “Türk Malı” adlı dizide Yarcan Kıymık karakterini canlandırırken Şafak Sezer, Binnur Kaya, Hazal Şenel, Barış Çelikkol, Özkan Uğur, Melek Baykal, Bekir Aksoy, Devin Özgür Çınar ile beraber rol aldı.

2011 yılında “ Şanslı Masa” adlı programı Orçun Kaptan ile birlikte moderatörlüğünü yaptı.

2012 yılında “Sabit Kanca” adlı sinema filminde İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Halil Sezai ile beraber oynadı.

2013 yılında “Kapış Kapış” adlı yarışma programını sundu.

2014 yılında “İncir Reçeli 2” adlı sinema filminde Halil Sezai Paracıkoğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Şafak Pekdemir, Ahmet Uz, Selim Akgül ile birlikte rol aldı.

Sinan Çalışkanoğlu, 2014 yılında “Kertenkele” adlı dizide Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Eda Özerkan, Umut Oğuz ile birlikte rol aldı.



Evlilikleri :

1.eşi: Sinan Çalışkanoğlu, 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlendi. 10 Mart 2010 yılında boşandı.

2.eşi: 8 Temmuz 2013 tarihinde oyuncu Tuğba Sarıünal ile evlendi. 16 Kasım 2015 tarihinde boşandılar.

3.eşi: 21 Nisan 2018 tarihinde uzun zamandır birlikte olduğu Çiğdem Şen ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Kemal Doğulu yaptı.

21 Mart 2015 tarihinde Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Elin Oğlu” adlı canlı yayınlanan talk-show programını Ömür Varol ve Sinan Çalışkanoğluberaber sunmaya başladı. 29. bölümden itibaren Ömür Varol programdan ayrılmış yerine ise Burcu Esmersoy dahil olmuştur. Türkiye'de hayatını sürdüren, farklı milletlerden Robbie-Lee Valentine (İngiltere), Allen Hulsey (ABD), Emrach Uskovski (Slovakya), Andrey Polyanin (Rusya), Manuel Reina (İspanya), Danilo Zanna (İtalya), Chaby Han (Çabi) / Han Chang-yub (Güney Kore), Antonio Stokes (ABD), Medoune Niang (Senegal), Masataka Kobayashi (Japonya) ile masaya oturdular.

FOX Tv'de yayınlanan 2017 - 2018 yılları arasında “İlk Buluşma” adlı şaka-komedi programının sunuculuğunu Sinan Çalışkanoğlu, Sinasi Yurtsever ile beraber yaptı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2011 - Terapi - Tiyatro Kılçık

2009 - Cin Ali Aşık - Tiyatro Kılçık

2008 - Ayşegül Sıkıntıda - Tiyatro Kılçık

2005 - Döne Döne - Werner Schwab - Tiyatro Oyunevi

2004 - Ayşegül Hindistan'da - Tiyatro Kılçık

2002 - Bir Tebessüm - Tiyatro Ti

2000 - Rüzgârla Yarışan Tay - Dersu Yavuz Altun - Devlet Tiyatrosu

1998 -1999 - Kısasa Kısas - William Shakespeare – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2017 - İlk Buluşma (Sinema Filmi)

2018 - Göktaşı (Sinema Filmi)

2018 - Görevimiz Tatil (Sinema Filmi)

2017 - 2018 - İlk Buluşma (Sunucu) (Tv Programı)

2017 - Batlır (Ejder)(Sinema Filmi)

2017 - Klavye Delikanlıları (Veli) (TV Dizisi)2014

2015 - 2016 - Elin Oğlu (Sunucu)(Televizyon Programı)

2014 - Kim O! (kendisi) (Tv Programı)

2014 - 2016 - Kertenkele (Levent) (TV Dizisi)2014

2014 - İncir Reçeli 2 (Erol)(Sinema Filmi)

2014 - Karaman'ın Koyunu (Albay Rıza)(TV Filmi)

2013 - Bir Yastıkta (Şafak) (TV Dizisi)

2012 - İşler Güçler (Konuk Oyuncu (Murat Cemcir’in Lise Arkadaşı) (TV Dizisi)

2012 - Türkün Uzayla İmtihanı (Volkan Kurnaz) (TV Dizisi)

2012 - Sabit Kanca (Bilgin)(Sinema Filmi)

2011 - Papaz Kimde (Eray) (Sinema Filmi)

2010 - İncir Reçeli (Erol) (Sinema Filmi)

2010 - Yahşi Cazibe (Ejder Taşkın) (TV Dizisi)

2010 - Türk Malı (Yarcan) (TV Dizisi)

2008 - İncir Çekirdeği (Sinema Filmi)

2008 - Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 1) (Sinema Filmi)

2008 - Kirpi (Polis Memuru) (Sinema Filmi)

2006 - Selena (Hades) (TV Dizisi)

2006 - Polis (Haluk) (Sinema Filmi)

2005 - Ters Köşe (TV Dizisi)

2005 - Davetsiz Misafir (Megapiksel Yüksel) (TV Dizisi)

2005 - Beyza'nın Kadınları (Sinema Filmi)

2004 - En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu Ev Kiralayan)

2004 - Görünmez Adam (Kıl Hakkı) (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Atacan) (TV Dizisi

2003 - Bir İstanbul Masalı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Doktor) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Umut) (TV Dizisi)