Sinan Ceceli Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN CECELİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1988

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Sinan Ceceli doğum yeri : Ankara

SİNAN CECELİ BİYOGRAFİSİ

Sinan Ceceli, 1988 yılında Ankara’da doğmuştur. Aslen Çankırılıdır. 11 yaşına kadar Ankara’da büyüdükten sonra 1999 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin kardeşidir. Annesinin adı Ayşe Ceceli’dir. Sinan Ceceli, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aranjör olarak müzik hayatına devam ediyor.

Birçok sanatçı ile çalışan Sinan Ceceli, özellikle abisi Mustafa Ceceli‘nin albümleri ile ilgilenmektedir.

Sinan Ceceli, aranjör olarak ilk Lara (şarkıcı)’nın Yadigar adlı şarkısını 2008 yılında düzenledi.

Sinan Ceceli, sahnede Mustafa Ceceli ve Emre Altuğ'a Keyboardu ile eşlik etmektedir.



2017 yılında abisi Mustafa Ceceli‘nin desteği ile çıkarmış olduğu Söyle albümü ile popülerliğini arttırmıştır. Albümün ilk klibi de Ece Seçkin ile birlikte çalıştığı 'O La La' parçasına yaptı. Ceceli Müzik Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan ve 13 şarkıdan oluşan “Söyle” albümünde Ece Seçkin dışında İrem Derici, Bengü, Serkan Kayagibi bir çok ünlü isim, Sinan Ceceli’ye eşlik ediyor.

Sinan Ceceli’nin çalışmaları :

Lara (şarkıcı) - Yadigar şarkısı

Sertab Erener - Hayat Beklemez şarkısı

Betül Demir - Armağan şarkısı

Murat Boz - Özledim şarkısı

Murat Boz - Hatun Yıkılır şarkısı

Murat Boz - Gümbür Gümbür şarkısı

Erkan Güleryüz - Menekşeler Küskün şarkısı

Ziynet Sali - Bizde Böyle (Latn vers.)

Mustafa Ceceli - Remixes - Kendimce (Sinan Ceceli Mix)

Aşkın Nur Yengi - Başka Sözüm Yok şarkısı

Nadide Sultan - İki Kanlı şarkısı

Serdar Ortaç - Hile ( slow mix ) şarkısı

Burcu Güneş - Oflaya Oflaya ( Sinan Ceceli Vers. ) şarkısı

Deli Vardar - Kurbağa Prenses şarkısı

Mustafa Ceceli - Zillerime Basıp Kaçıyor ( Sinan Ceceli Vers. ) şarkısı

Mustafa Ceceli - Oyun Olmazdı Aşkla (Sinan Ceceli Vers.) şarkısı

Burcu Güneş - Aşk Gribi şarkısı