Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve yüzde 5,17 oranı ile seçimlerin kilit ismi haline gelen Sinan Oğan, 2.turda kimi destekleyeceği merak ediliyordu. Oğan, seçmenlerinden 2. turda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

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14 Mayıs 2023 seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Sinan Oğan yüzde 5,17 oranında oy almıştı.

İlk turun ardından ATA İttifakı dağıldı.

Oğan'a oy veren seçmenin ikinci turda nasıl bir tutum merak konusu olurken Sinan Oğan, düzenlediği basın toplantısıyla ikinci turda cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak ediliyordu.

CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Oğan, kararını vererek bu gün düzenlediği basın toplantısında Millet ittifakı bizi ikna edemedi diyerek, 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle....

"2. TURA KALACAĞINI ÖNGÖRMÜŞTÜK"

Sinan Oğan'ın konuşmasından konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öngördüğümüz üzere 2. tura kaldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak 5,2 oranında oy alarak seçimlerin 2. turu üzerinde etkili bir noktaya ulaştık.

"Tehditler aldık, saldırılara uğradık, istedikleri şekilde davranmadığımız için hakkımızda yalan haber çıkardılar, kirli pazarlıkların parçası gibi gösterdiler, sosyal medya lincine uğradık. Ama yılmadık, yıkılmadık.

"YÜZDE 9-YÜZDE 16 BANDINDA OY BEKLİYORDUK"

"Yaklaşık 3 yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini yalnız bırakmayacağız dedik ve yola çıktık. Böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz dedik. Ancak aday çıkmadı, biz çalışmalarımıza hız verdik. Sürecin sonlarına doğru ATA İttifakı kuruldu. 11 Mart'ta ittifakın adayı ilan edildim.

"Maalesef ki birçok kesim bizim son 1 ayda çıkıp 5.2 oy almamızı şaşırarak izliyor, daha doğrusu öyle zannediyor. Bilmedikleri, görmezden geldikleri durum şuydu: Biz bu çalışmayı 3 yıldır sürdürüyorduk, dip dalgayı 3 yılda hazırladık.

"ÇEKİLSEYDİK İLK TURDA BİTECEKTİ"

"Normal şartlarda almayı beklediğimiz yaklaşık yüzde 9-16 bandında bir orandı. Seçimin son düzlüğünde sayın Muharrem İnce'ye yönelik başlatılan aşağılık linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla bu defa son 3 günde bize dönük başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin ürkmesine neden olmuştur. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım herkes artık gördü.

"İlk günden beri ortaya plan koyduk, plana sadık kaldık. Hedefimiz devam ediyor. İnşallah gelecek yıllarda ulaşacağız. Temel kuralımız ise şudur: Plana sadık kal.

"Türk milliyetçiliğini ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden biri haline getirdik. Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik. İki ittifak arasına serpiştirilmiş Türk milliyetçisi seçmeni siyasetin ana merkezine yeniden yerleştirdik. 2. tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık.

"14 Mayıs seçimlerinde Türk seçmen iki ittifakı da Türk milletinin hassasiyetlerine gerekli dikkati göstermediği için ciddi biçimde uyardı. Dört temel konunun ele alınarak acilen çözülmesi gerekir. Bunlardan biri sığınmacılar meselesidir. İkincisi ise deprem meselesidir. Üçüncüsü de toplumu derinden sarsan ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise ülkemize yönelik her türlü terör eylemiyle mücadelenin istikrarlı olarak sürdürülmesidir.

"HDP'NİN BELİRLEMESİNE ENGEL OLDUK"

"14 Mayıs seçimlerinde Türk seçmen iki ittifakı da Türk milletinin hassasiyetlerine gerekli dikkati göstermediği için ciddi biçimde uyardı. Dört temel konunun ele alınarak acilen çözülmesi gerekir. Bunlardan biri sığınmacılar meselesidir. İkincisi ise deprem meselesidir. Üçüncüsü de toplumu derinden sarsan ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise ülkemize yönelik her türlü terör eylemiyle mücadelenin istikrarlı olarak sürdürülmesidir. Terörün siyasi uzantılarının siyasetten temizlenmesi gerekir. Atatürk'ün koltuğuna oturacak kişiyi terörle arasına mesafe koyamayan HDP'nin belirlemesine engel olduk.

"Cumhuriyet'le hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Türk savunma sanayiinde istikrar zorunluluğu ortadadır. Türk dünyasıyla entegrasyon çalışmalarına hız verilmelidir.

"MİLLET İTTİFAKI BİZİ İKNA EDEMEDİ"

"Yeni geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde istikrarın temelinde parlamento ve cumhurbaşkanlığının aynı ittifak yönetiminde olması önem arz etmektedir. Millet İttifakı yeterli başarıyı gösterememiştir, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamıştır, parlamento çoğunluğunu sağlayamamış, istikrar faktörünü ıskalamıştır.

"Her türlü terör örgütlerine kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur ve bu takvim en kısa zamanda işlemeye başlayacak. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine güven içinde geri gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır.

"28 Mayıs'ta seçimlerin 2. turu kritik öneme sahip. Her 2 adayla da görüşüp bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, angajman, talepte bulunmaksızın ilkelerimizi savunduk.

"Seçimlerin 2. turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.

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