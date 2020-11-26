Sinan Tuna kimdir? Dr. Cevdet Tuna’nın torunu ve Tuna ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Farmasi'nin CEO'su Sinan Tuna'nın Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Sinan Tuna kimdir? Kaç yaşında? Sinan Tuna Farmasi | Sinan Tuna Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Sevgili mi?

SİNAN TUNA KİMDİR?

18 Kasım 1996 olan 24 yaşındaki Dr. Cevdet Tuna’nın torunu ve Tuna ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Sinan Tuna, Türkiye’nin en büyük yerli kozmetik markalarından Farmasi'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.

Koç Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Londra’da devam eden Tuna, Regent’s Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

2017’de Londra’da Bilgi Hizmetleri Şirketi Gartner’da yaklaşık 1 yıl Satış Yöneticisi pozisyonunda çalışmıştır. 2018 yılında Farmasi’de İş Geliştirme Direktörü görevini üstlenmiş ve son iki senedir de Doğu Avrupa Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2019 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Aralık 2019’da Fortune 40 yaş altı 40 listesine en genç isim olarak girmiştir.