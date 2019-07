Sinan Tuzcu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Temmuz.1977

Sinan Tuzcu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Sinan Tuzcu doğum yeri : Gaziantep

SİNAN TUZCU BİYOGRAFİSİ

Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep’de doğmuştur.

Bilkent ÜniversitesiTurizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Londra'da “Arcola Theatre” bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı.

Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.

Televizyonda 2006 yılında oynayan “Ihlamurlar Altında” dizisi ile tanındı. Yine 2006 yılında Engin Cezzar- Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı.

Sinan Tuzcu, 2007 yılında, ABC kanalında yayınlanacak Türk ABD ortak yapımı 3 bölümlük, The Treasure Of Ugarit, yani Ugarit Hazinesi adlı dizide Mustapha rolünü canlandırmıştır.

31 Mart - 15 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu eşi Dolunay Soysert ile yapmıştır.

2008 yılında Bosch’un reklam filminde eşi Dolunay Soysert ile birlikte oynadı.

Sinan Tuzcu, 9 Temmuz 2006 tarihinde oyuncu Dolunay Soysert ile evlendi. 22 Temmuz 2016 tarihinde anlaşmalı olarak boşandılar.

2016 yılında yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı “Babam ve Ailesi” dizisinde Bülent İnal, Ayça Bingöl, Ceyda Düvenci, Sercan Badur, Caner Şahin, Erdem Akakçe, Sinan Tuzcu birlikte rol almışlardır.

2018 yılında yönetmenliğini Emre Kabakuşak, Osman Sınav, Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı, başrolü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Gözde Kansu, Aydan Burhan, Sinan Tuzcu, Belfu Benian ile beraber rol aldı.



Tiyatro :

2011 - Şems!.. Unutma!... : Özen Yula - Tiyatro Cef

2008 - Sürmanşet :Sinan Tuzcu - İstanbul Halk Tiyatrosu

2007 - Can Tarlası : Kemal Kocatürk- Işık Tasarımı:Sinan Tuzcu - İstanbul Halk Tiyatrosu

2007 - Hamlet / Duru Tiyatro

2005 - Ayşe Opereti / MKM

2003 - Haldun Taner Kabere / Mimar Sinan Oyuncuları

2002 - Release The Beat / Arcola Theatre

2002 - İstanbul 90 Derece / Eminönü Halk Eğitim Merkezi

2002 - Kırık Testi / Mimar Sinan Oyuncuları

2001 - Sevdalı Bulut / İstanbul Gölge Oyuncuları

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2016 - Kehribar (TV Dizisi)

2014 - Urfalıyam Ezelden (TV Dizisi)

2014 - Emanet (TV Dizisi)

Oyuncu :

2018 - Sen Anlat Karadeniz (Mustafa Kaleli) (TV Dizisi)

2017 - 7YÜZ (TV Dizisi)

2016 - Babam ve Ailesi (Tamer) (TV Dizisi)

2016 - 2017 - Arka Sokaklar 11. Ve 12. Sezon (Oktay) (TV Dizisi)

2015 - Saruhan (Yeniçeri Ağası Arif) (TV Filmi)

2014 - Tanıklar (TV Dizisi)

2014 - Aşk Ekmek Hayaller (Ferit) (TV Dizisi)

2013 - Yarım Kalan Mucize (Şefik) (Sinema Filmi)

2013 - Görüş Günü Kadınları (Mehmet) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (Yılmaz) (TV Dizisi)

2011 - Mor Menekşeler (Dedo) (TV Dizisi)

2011 - Aşk ve Ceza 2. Sezon (Hakan) (TV Dizisi)

2010 - Veda (Atatürk (25-45 yaş)-Ali Rıza Efendi) (Sinema Filmi)

2009 - Orada (Mazhar Gümüş) (Sinema Filmi)

2009 - Nefes (Göksenin) (TV Dizisi)

2009 - Avatar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Altın Kızlar (Yusuf) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yol Arkadaşım (Sertaç Aydeniz) (TV Dizisi)

2008 - The Treasure of Ugarit (Mustapha ) (TV Dizisi)

2008 - Mevlana Aşkı Dansı (Mevlana Celaleddin-i Rumi) (Sinema Filmi)

2008 - Jack Hunter and the Quest for ... (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 - Adanalı 1. Sezon (Soyguncu) (TV Dizisi)

2007 - Çemberin Dışında (Cesur Akıncı) (TV Dizisi)

2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı (Telefon İşçisi) (Sinema Filmi)

2007 - Mavi Gözlü Dev (Yusuf) (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Elveda Rumeli (Kadı Efendi) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Ziya-Kaan) (TV Dizisi)

2005- The Net 2.0 (Sahte Polis) (Sinema Filmi)

2005 - Ihlamurlar Altında (Ömer Tekiner) (TV Dizisi)

2003 - İnşaat (Cemal) (Sinema Filmi)