Karadeniz müziğinin sevilen seslerinden Sinan Yılmaz uzun aranın ardından televizyon ekranlarında boy göstermesiyle izleyicinin dikkatini çekti. Peki Sinan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

SİNAN YILMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sinan Yılmaz, 1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Yılmaz, 6 yaşında iken ailesiyle Adapazarı'na taşınmıştır. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden 42 yaşındaki Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sinan Yılmaz sanatçı bir aileden gelmiştir. Ağabeyi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi alma imkanı bulmuştur böylece kendini geliştirmiş Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkmıştır. Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır.

Bu albümden sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı "Sende Kaldı" adlı albümü ile müzik piyasasında iyi bir çıkış yapmıştır. Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor'un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.

SİNAN YILMAZ EVLİ Mİ?

Ünlü şarkıcının evli olup olmadığına ilişkin bilgiler internet mecralarında bulunmuyor. Öte yandan kişisel sosyal medya hesaplarında da evlilik hayatına ilişkin fotoğraflar yer almıyor. Bu nedenle evli olmadığı düşünülüyor.

SİNAN YILMAZ ŞARKILARI NELERDİR?

*Kolbastı

*Lingo Lingo Şişeler

*Çayır Biçerim Çayır

*Güvercinim Süt Beyaz

*Hastasıyız Dede

Sakarya Çiftetellisi

*Kor Olda Nankor Olma

*Sende Kaldı

*Ölümüm Olur

*Aglarum

*Yarim

*Onun Adı Köksal Baba

*Gitme

*Alev Alev

*Fatma Gülün Suçu Ne

*Ezanlar Bizim Için Okunuyor

*Çalamadım Gitti Sürmene Havasını