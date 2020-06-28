Sınavdan çıktı! Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

19 yaşındaki F.K., Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinin (AYT) sınavı sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından Kovid-19 şüphesiyle hastaneye götürüldü.

OKULDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Merkez Yenişehir ilçesinde F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.'nin öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi.

F.K., koronavirüs şüphesiyle ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan F.K.'ye test yapılacağı öğrenildi.